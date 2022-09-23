«Никто не спрячется, никто не скроется». Как в России гребут в армию всех подряд и почему мобилизация напоминает этнические чистки 23 сентября, 19:18 Сюжет Мобилизация в Забайкальском крае (Фото:Сибирь.Реалии)

21 сентября диктатор Владимир Путин объявил о начале «частичной» мобилизации в России, которая, по его мнению, необходима в условиях войны с «коллективным Западом». По данным минобороны страны-агрессора, мобилизовать собираются 300 тысяч рядовых и офицеров запаса. Военкомы и чиновники рьяно взялись за дело: десятками и сотнями россиян гонят на пункты сбора, а затем в учебные центры, откуда, вероятно, отправят на фронт в Украину.



НВ собрал некоторые удивительные истории этой мобилизации, а также выяснил ее региональные особенности.

Айтишник для московской терробороны

Указ Путина о призыве в армию запасников удивителен не только секретным седьмым пунктом, где скрыто число мобилизованных. Так, в РФ не введено военное положение и не обозначены сроки мобилизации, не уточнены категории тех, кого собираются призвать, а сам процесс, по сути, отдан на откуп региональных властей.

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22 сентября минобороны страны-агрессора выступило с разъяснениями: призывать, дескать, будут рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших офицеров до 55 лет. Также не будут мобилизовать забронированных лиц, тех, кто постоянно ухаживает за членом семьи либо за инвалидами первой группы, отцов как минимум четырех детей младше 16 лет и временно не годных к службе по состоянию здоровья.

«Уже в первый день мобилизации обещания главы государства и министра обороны не выполнялись. Мобилизовывать начали и тех, кто не служил, и людей, которые по возрасту не входят в первый разряд запасников», — отмечает издание Верстка.

Правозащитник Павел Чиков привел в своем Telegram ряд примеров.

«Ну что ж, 49-летние рядовые и 51-летние лейтенанты», — констатировал он.

«Хорошо, у минобороны есть мобилизационные планы, что им необходимо, предположим, 200 мотострелков, 100 водителей, 500 механиков. А у военкомов, которые сидят в конкретных населенных пунктах, есть план обеспечить 500 человек по мобилизации. Вы думаете, они будут выискивать среди них людей с определенной специальностью? Нет, они будут брать всех, до кого смогут дотянуться. Поэтому они и выписывают повестки всем», — сказал Верстке юрист Алексей Табалов, специализирующийся на защите прав призывников.

По его словам, сотрудники военкоматов действуют по принципу «в войсках разберутся». «В конце концов, сделают из повара механика. Люди до сих пор, открыв рот, верят словам чиновников. Перестаньте верить, заберут всех на смерть», — говорит Табалов.

Сообщения с мест подтверждают его слова. Телеканал Дождь, ссылаясь на присланную в редакцию аудиозапись, рассказывает о собрании в военкомате Омска. Женщина (судя по всему, сотрудница военкомата) информирует родственников мобилизуемых, как пройдет призыв. Якобы будет три волны вручения повесток — и «в эти три присеста должны все мужики быть там».



Одна из женщин в зале спрашивает, как должны узнать о получении повестки те, кто, например, улетел в отпуск. «Если он улетел вчера, а сегодня на его имя появилась повестка, в течение трех дней он должен прилететь, иначе уголовная ответственность, 15 лет лишения свободы», — отвечает сотрудница военкомата. «Никто не спрячется, никто не скроется, ни про кого не забудут, найдут всех», — добавляет она.

Нашумела история 32-летнего Виктора Бугреева, IT-специалиста из московского Сбербанка. Он никогда не служил, не поступал на военную кафедру, не имеет воинской специальности, зато имеет ограничения по состоянию здоровью. Ему вручили повестку, а когда он явился в комиссариат, получил указание на отправку в войска в тот же день, пишет Telegram-канал Сталингулаг.

«Затем мужчину решили отпустить, однако назначили еще один визит, на 23 сентября, для сверки документов. По словам жены Бугреева, в военкомате ему сказали, что „будут искать место айтишника в московской терробороне“ (что за войска такие?)», — говорится в сообщении.

Видеть на фронте российские власти, судя по всему, хотят и пожилых сограждан, если те когда-то имели отношение к армии. Телеграм-канал База разместил рассказ 63-летнего подполковника Александра Ермолаева (с его званием мобилизуют до 55). Пенсионер получил повестку в шесть утра 22 сентября, после этого его увезли в воинскую часть для прохождения медкомиссии. Ермолаеву врач сказал, что с ишемией и диабетом второй степени «можно идти на фронт».

«В 1941-м была война. А сейчас это политика»

В последний раз мобилизация населения на территории России проводилась в 1941 году, во время нацистской интервенции. Отличия разительные, считает экономист и публицист Никита Кричевский.

«Тогда на нас напали оккупанты, к тому же большинство населения было сельским, привыкшим к меньшему уровню комфорта. Плюс — социальная справедливость в СССР была, ускоренными темпами шла экономическая мобилизация (все для фронта, все для Победы)», — пишет он в Telegram.

Пока неясно, во что будут одевать и чем вооружать толпу мобилизованных, но спешка военкомов бросается в глаза. Уже пять российских регионов подписали приказ о мобилизации: Якутия, Татарстан, Самарская область, Дагестан и Москва. Там содержится пункт, согласно которому военнослужащим запаса, не имеющим мобилизационных предписаний и не получившим повестки, запрещается покидать район, город или страну, сообщает Новая газета. Европа.

В соцсетях начали постить видео с мобилизационных пунктов и воинских частей, где мужчины прощаются с семьями перед отправкой или уже загружаются в военный транспорт. Такие кадры уже появились из Белгородской области, Якутии, Хабаровского края, Магадана, Кемерово, с Сахалина и из других регионов.

Обучение должно быть кратким, а мобилизованных отправят в Украину, свидетельствует запись со сборного пункта в Набережных Челнах, попавшая в распоряжение издания Идель.Реалии.

«С собой иметь личные вещи, паспорт, военный билет, питание на одни сутки. Ваша служба будет продолжаться до тех пор, пока не закончится специальная военная операция. Вы все будете приданы к войсковым частям действующим и будете выполнять свой воинский долг на территории Донецкой и Луганской „республик“, юга Украины и Украины. Ваше предназначение — третий эшелон. Обеспечение войсковых частей на территории, занятой нашей группировкой, населенные пункты и так далее», — говорит военком.

Пропаганда кричит об энтузиазме новопризванных. Однако далеко не везде обстановка мирная. Так, в Дагестане мужчины возмутились попыткой представительницы военкомата сравнить происходящее в Украине с Второй мировой. «В 1941 году мы воевали, это была война. А сейчас это не война, это политика», — кричит один из сельчан.

Там же, в Дагестане, недовольные мобилизацией перекрыли федеральную трассу.

Видео со сборных пунктов демонстрирует, какой контингент Кремль готов отправить под пули ВСУ. Мобилизованные дерутся и пьют.

«Какой ужас в Бурятии». И не только там

Хотя «частичная» мобилизация охватила всю Россию, к некоторым субъектам федерации отношение, похоже, особое. Второй день подряд из Бурятии, одного из беднейших регионов, приходят сообщения о тотальном «забривании в солдаты» мужского населения.

Студент университета Улан-Удэ рассказал The Village, что утром 22 сентября в вуз пришли росгвардейцы и военная полиция: «Забирают студентов прямо с пар».

Виктория Маладаева из Free Buryatia Foundation сообщает о массовых облавах в сельской местности: по ее словам, мужчин забирают десятками и сотнями, в том числе из небольших деревень. «Какой ужас в Бурятии», — возмущается она.

Из-за мобилизации в ряде школ республики отменили занятия, школы фактически переведены в режим военкоматов, пишут Люди Байкала.

Среди получивших повестку — 38-летний житель Улан-Удэ, который никогда не служил в армии и у которого пятеро детей, утверждает его супруга.

Все это не случайно, пишет журналистка Вера Перовская. «Стартовавший процесс больше смахивает на этнические чистки в национальных республиках РФ, чем на предусмотренный законом процесс», — считает она.

По ее мнению, в Кремле считают население Бурятии, Якутии, Калмыкии и так далее «лишним».

«Например, норматив для Якутии с ее миллионным населением, по разным данным, составляет 4750 человек, а из почти аналогичной по численности Курской области собираются призвать в полтора раза меньше — 3 тыс. человек. Из Новосибирской области, которая по численности почти в три раза больше их обеих, призовут всего около 2 тыс. человек, зато в малонаселенную Калмыкию спущен норматив в тысячу человек. Притом что калмыков отцы-командиры гонят вперед в первых рядах с первого дня не-войны в Украине, и население края стремительно уменьшается», — отмечает Перовская.

С таким мнением согласен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Непропорциональная массовая принудительная мобилизация в национальных республиках России — Бурятии, Якутии — это настоящие этнические чистки местного населения со стороны Москвы. Народам РФ пора вспомнить о национальном достоинстве и не отправлять своих детей умирать на чужой войне», — призвал он в Twitter.

В оккупированном Крыму раздача повесток стала актом мести крымским татарам за их отношение к захватчикам, написала в Facebook представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. По ее словам, рашисты хотят уничтожить народ, используя мобилизацию. «По всем населенным пунктам, где компактно проживают крымские татары, идут рейды — по школам, рынкам, Крымоптам (большинство крымских татар там работают), в местах скопления людей… Возраст — 18—50 лет, по словам наших источников, не смотрят на заболевания, о которых им говорят схваченные мужчины, с комментарием „сейчас подходят все“. Например, в пгт Зуя, раздали повестки около 100 крымским татарам… в школе раздали учителям мужского пола. Активно раздают повестки в поселках Азовское, Майское, Доброе и по всей долине, где проживает большое количество крымскотатарского населения, селах Урожайное, Строгановка и других. По состоянию на данный момент, это не менее 1000 повесток по всему Крыму», — говорится в ее публикации.

Лишь один национальный регион выбивается из общего ряда — Чечня. Тамошняя путинская марионетка Рамзан Кадыров заявил, что указ о мобилизации не будет исполняться в республике. По словам предводителя TikTok-армии, в боевых действиях в Украине приняли участие 20 000 чеченцев, «спущенный план» выполнен на 254%, но о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, он не уточнил.

Одним из факторов, повлиявших на решение Кадырова, могла стать подготовка демонстрации матерей против мобилизации, считают эксперты, опрошенные ВВС. Митинг так и не состоялся; по сообщениям из Грозного, около 10 женщин полиция задержала в центре города. Сотрудница одной из общественных организаций, которая долгое время проработала в Чечне и попросила не называть своего имени, полагает, что, несмотря на репрессии и наказания, которым подвергаются жители региона за критику власти, в этот раз Кадыров мог посчитать ситуацию слишком опасной. Хотя несколькими днями ранее именно он призывал глав российских регионов к «самомобилизации» и отправке дополнительных подразделений в Украину.

Впрочем, слова Кадырова могут оказаться очередной фрондой. Издание Важные истории писало: «Президентская администрация и российские спецслужбы и без того испытывают беспокойство по поводу главы Чечни. Как выразился сотрудник одной из спецслужб в разговоре с Важными историями, „никто не знает, как он себя поведет, если Владимир Владимирович внезапно врежет дуба“. Сохранит ли Кадыров такую же лояльность центральной власти, если ему откажут в усиленных финансовых вливаниях из Москвы, или вернется к тому, чем его предшественники занимались в Чечне в 90-е годы, а при попытке усмирения — захочет отделиться от России».

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