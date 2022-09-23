«Жизнь россиянам спасет только Майдан». Первые мобилизованные в РФ будут на фронте уже через месяц и станут смертниками — интервью с Ждановым 23 сентября, 09:51 Эксклюзив НВ Российские стражи порядка задерживают мужчин во время протестов против мобилизации. Москва, 21 сентября 2022 года (Фото:REUTERS PHOTOGRAPHER)

Первая волна мобилизованных россиян станут смертниками, ведь окажется на фронте как можно скорее — ориентировочно через месяц, считает военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Радио НВ он детально проанализировал, как будет реализовываться указ российского диктатора Владимира Путина относительно частичной мобилизации и есть ли в его планах привлечение к войне в Украине других стран, в частности Беларуси.

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— Произошло возвращение военнопленных, среди которых и азовцы, и наиболее медийно известные азовцы, те, кого Россия намеревалась казнить…

— Давайте скажем, руководящий состав Азова.

— И мы видели, как возвращали россиян. Это было во тьме, скорее всего, их дальше отправят в тюрьмы. Есть те, кто говорит, что это наша информационная победа. Как оцениваете произошедшее вы?

— Да, действительно, это информационная победа. И это самый мощный демотиватор по поводу российской мобилизации. Утром Путин объявляет мобилизацию, вечером они отдают заклятых, по их словам, их врагов, а именно руководство и военнослужащих полка Азов они передают в обмен на своих пленных. Это в информационном плане, я считаю, самая мощная победа.

— Давайте поговорим об этой так называемой частичной мобилизации, которую провозгласил Путин. Мы помним российскую армию 24 февраля, и тогда у них уже были проблемы с амуницией. Мы видели, во что они одеты, помним, что они ночевали под открытым небом. У них проблемы с обеспечением. А как они сейчас разрешили эти проблемы? По какому такому волшебству все у них изменилось?

— Там ничего не изменилось. И сейчас эти проблемы станут еще хуже и еще больше.

Они сейчас попадут на эти пункты сбора, а там начнутся проблемы с их укомплектованием, переодеванием и содержанием. Я думаю, что российская военная машина вряд ли сможет переработать такое большое количество мобилизованных, по крайней мере, в ближайшие два месяца.

Они объявляли, что в первую очередь будут призываться по военно-учетным специальностям тех, кто необходим сегодня Вооруженным силам России. Есть первые видеосъемки тех или иных мобилизованных, пришедших в военкомат (из Якутии есть кадры, из Бурятии, Дагестана, из других регионов). По видео мы видим, что идет всеобщая мобилизация — всеобщая мобилизация всех подряд: кто желает, кто пришел по повесткам, тот и идет. Я думаю, что по организационному плану проблемы начнутся уже через несколько дней, когда их повезут на эти сборные пункты.

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