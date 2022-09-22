Засекреченный седьмой пункт. Путин собирается призвать для отправки на войну против Украины миллион граждан РФ — СМИ

22 сентября, 15:07
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В седьмом пункте указа Владимира Путина идет речь о количестве россиян, которых он хочет мобилизовать (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

В седьмом пункте указа Владимира Путина идет речь о количестве россиян, которых он хочет мобилизовать (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

Журналисты выяснили, о чем говорится в седьмом пункте указа российского диктатора Владимира Путина о мобилизации, который было решено засекретить.

Как заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, кремлевский режим скрыл количество резервистов, которых собираются призвать для отправки на войну против Украины.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что мобилизация коснется 300 тысяч россиян.

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В то же время, по данным издания Новая газета. Европа, ссылающегося на осведомленный источник в администрации Путина, на самом деле речь идет об 1 млн граждан, которых российские власти планируют использовать в качестве пушечного мяса в боях с ВСУ.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины считают, что ожидания РФ сильно завышены, и на самом деле Кремль сможет собрать для пополнения своих потерь в Украине не более 50 тысяч новых солдат.

«Мы должны понимать, что эта мобилизация не означает, что завтра все 300 тысяч появятся на линии столкновения. В первую очередь попадают те, у кого военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет 40−50 тысяч», — отметил советник главы МВД Вадим Денисенко.

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Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Мобилизация Война России против Украины

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