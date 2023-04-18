Меркель вручили высшую награду Германии. Некоторые политики не поддержали из-за ее подхода к России 18 апреля, 15:52 Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Бывший канцлер Ангела Меркель получила высшую награду Германии — Большой крест в специальном исполнении ордена За заслуги перед ФРГ. Ее вручал президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом сообщают DW и ZDF.

Награждение прошло 17 апреля в резиденции президента в Берлине. На мероприятии, в частности, были действующий канцлер Олаф Шольц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Штайнмайер назвал Меркель «непревзойденным политиком, которая успешно провела Германию через много кризисов», и отметил ее 16-летнее пребывание в должности. Он также вспомнил ее попытки предотвратить российскую агрессию после оккупации Крыма в 2014 году.

Фото: REUTERS/Michele Tantussi

В то же время от других немецких политиков звучали как одобрительные отзывы, так и критика. Замглавы партии ХДС Карстен Линнеманн заявил, что Меркель внесла большой вклад в развитие Германии, «особенно на международной арене», но и совершала «вопиющие ошибки». В частности, он назвал решение об отказе от ядерной энергетики.

Глава комиссии ХДС по фундаментальным ценностям Андреас Рёддер считает награждение Меркель через полгода после того, как она ушла с должности, ошибкой. Он раскритиковал ее политику в отношении России, заявив, что «мы доверяли Путину, даже когда все внешние признаки указывали на то, что так больше быть не должно».

Орден За заслуги ФРГ с 1951 года вручают немцам и иностранцам, за достижения в политической, экономической, социальной или интеллектуальной сферах. Однако орден Большого креста до Меркель получали только два немецких канцлера — Конрад Аденауэр и Гельмут Коль.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Ангела Меркель публично выразила свою солидарность с украинцами и не исключала, что может стать посредником между Украиной и РФ. В то же время она не чувствует своей вины из-за отношений с кремлевским режимом и не считает, что сделала недостаточно для предотвращения агрессии России против Украины. В частности, считает правильным, что в 2008 году не разрешила приступить к процедуре принятия Украины в НАТО. В Офисе президента и посольстве Украины в Берлине ее слова раскритиковали.