Меркель не исключила, что может стать посредником между Украиной и РФ 18 июня, 11:28 Цей матеріал також доступний українською Экс-канцлер Германии Ангела Меркель дала второе интервью после полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:REUTERS / Annegret Hilse)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что в будущем может сыграть роль посредника между Украиной и Россией.

Об этом она сказала в интервью немецкому изданию RND. Экс-канцлер добавила, что сейчас этот вопрос пока не поднимается.

Меркель также рассказала, что в прошлом году пыталась поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным о новом порядке европейской безопасности, однако глава Кремля, по ее словам, не был готов к переговорам в формате, подобном Нормандскому.

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«С другой стороны, я не смогла создать дополнительный формат обсуждений между Европой и Россией о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом», — добавила Меркель.

Она также заявила, что, учитывая систему безопасности Европы, холодная война не преодолена. Она предупредила, что Путина нужно воспринимать серьезно, а его жестокое вторжение в Украину является поворотным моментом в европейской послевоенной истории, что будет иметь последствия в течение многих лет.

Меркель поддерживает курс своего преемника канцлера Олафа Шольца: "Я считаю правильным, что Запад работает на существование Украины, не становясь частью прямого военного конфликта".

В июне Ангела Меркель дала интервью журналу Spiegel, в котором заявила, что не жалеет о попытках дипломатически договориться с Россией, отвергла обвинения в политике «умиротворения» страны-агрессора и назвала полномасштабное вторжение РФ в Украину жестокой атакой, которой нет оправданий.

Меркель ушла с поста канцлера Германии в декабре 2021 года, после 16 лет во главе правительства. Ее сменил социал-демократ Олаф Шольц.

Правительство Шольца критикуют за промедление с поставками тяжелого вооружения в Украину. Канцлер исключает критику, обещая, что Берлин расширит военную помощь Украине и передаст ей, в частности, современную систему ПРО, а также тяжелое вооружение для боев на Донбассе.



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