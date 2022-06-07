«Я не виню себя». Меркель не считает, что сделала недостаточно для предотвращения агрессии России против Украины 7 июня, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не винит себя за то, что недостаточно старалась предотвратить российскую агрессии против Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Очень жаль, что это не сработало, но я не виню себя за то, что не попробовала», — сказала Меркель, говоря о Минских соглашениях 2014 года с Россией.

Меркель добавила, что нет оправдания «жестокому игнорированию Россией международного права» в Украине.

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Она отметила, что была против плана принятия Украины в НАТО, потому что хотела предотвратить эскалацию отношений с Россией, а Украина, по ее словам, не была готова к членству в Альянсе.

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