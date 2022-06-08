В ОПУ раскритиковали Меркель, попытавшуюся оправдать свои ошибки в отношениях с Путиным 8 июня, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк упрекнул Ангелу Меркель за ее лояльность к кремлевскому режиму (Фото:Pavel Golovkin/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал бывшую главу немецкого правительства Ангелу Меркель, отказавшуюся признавать свои ошибки в отношениях с кремлевским режимом.

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, экс-канцлер продолжает настаивать, что решение не принимать Украину в НАТО было якобы «правильным».

Кроме того, Меркель утверждает, что не чувствует себя виноватой в том, что потакание российскому диктатору Владимиру Путину со стороны Германии все больше усиливало его решимость и уверенность в себе.

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При этом она заявила, что не была «наивной», осознавая, что он понимает только силу.

«Если Меркель всегда знала, что РФ планирует войну, а цель Путина — уничтожить ЕС, то зачем было строить Северный поток-2? „Я не была наивной“, — говорит экс-канцлер. Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ? И почему Украине сегодня приходится исправлять эти ошибки?» — отметил Подоляк.

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