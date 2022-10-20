Меркель допустила множество ошибок и не хочет их признавать — немецкий политолог 20 октября, 17:06 Политолог Штефан Майстер раскритиковал Ангелу Меркель за отказ признавать свои ошибки (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Политолог из Германии, эксперт по Восточной Европе, Штефан Майстер в интервью НВ заявил что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель совершила множество ошибок и не хочет их признать.

«Очень грустно наблюдать произошедшее с Ангелой Меркель, она допустила множество ошибок в период своего руководства Германией. Ее видели последним лидером свободного мира, она действительно была человеком очень важным для европейского порядка и безопасности. Она сыграла важную роль в учреждении санкций против России в первые годы войны. Но она также совершила очень много ошибок: с этой войной, с Минскими соглашениями, с поддержкой строительства Северного потока-2 и с согласием на российский дешевый газ», — сказал Майстер Радио НВ.

Видео дня

По словам немецкого политолога, политика Меркель внесла свой вклад в развязывание войны, так как «пробудила в России ожидания, что реакция Запада на новый виток войны будет не сильнее, чем в 2014 году».

«При этом она не хочет ни видеть, ни признавать своих ошибок — это, на мой взгляд, очень грустно. Поскольку каждый лидер делает ошибки и признать их — тоже позиция сильного лидера. Она сама, своими высказываниями подобного рода очень уменьшила вес и масштаб своей фигуры», — отметил он.

6 октября бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будущее «архитектуры европейской безопасности в рамках международного права» будет стабильным только при участии России.

При этом она подчеркнула, что сегодня очень важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО имели единую и решительную позицию по защите и восстановлению суверенитета и целостности Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал высказывание бывшей немецкой канцлера «чистым лицемерием».

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Ангела Меркель публично выразила свою солидарность с украинцами и не исключала, что может стать посредницей между Украиной и РФ. В то же время она не чувствует своей вины из-за отношений с кремлевским режимом и не считает, что сделала недостаточно для предотвращения агрессии России против Украины. В Офисе президента и посольстве Украины в Германии ее слова раскритиковали.

