Меркель заявила о «крепком мире» с участием России. В Офисе президента ответили 7 октября, 10:19 Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что будущее «архитектуры европейской безопасности в рамках международного права» будет стабильным только при участии России.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Меркель подчеркнула, что сегодня очень важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО имели единую и решительную позицию по защите и восстановлению суверенитета и целостности Украины.

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«Агрессивная война России и российского диктатора Владимира Путина против Украины разрушает основы всего, о чем тогда договорилось международное сообщество, в том числе тогдашний Советский Союз, а затем и Россия», — сказала она.

По словам экс-канцлера, 24 февраля «стало переломным моментом». Она считает, что единственная позиция относительно восстановления территориальной целостности Украины должна идти рядом с «постоянными размышлениями о том, что сейчас кажется таким немыслимым».

«А именно: как будущая архитектура европейской безопасности может быть развита в рамках международного права, которое в конечном итоге будет справедливо только тогда, когда оно сможет включать в себя и Россию. Пока мы этого не достигли, холодная война также не закончилась», — заявила Меркель.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал высказывание бывшей немецкой канцлера «чистым лицемерием».

«Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру ОМП, если тот не разрешит геноцид и аннексию. Казалось бы, все ясно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит: «Без России не будет крепкого мира», — говорится в его Twitter.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Ангела Меркель публично выразила свою солидарность с украинцами и не исключала, что может стать посредником между Украиной и РФ. В то же время она не чувствует своей вины из-за отношений с кремлевским режимом и не считает, что сделала недостаточно для предотвращения агрессии России против Украины. В Офисе президента и посольстве Украины в Германии ее слова раскритиковали.