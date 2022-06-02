После критики внутри Германии Меркель заявила о своей солидарности с Украиной — Reuters 2 июня, 09:44 Цей матеріал також доступний українською Ангела Меркель назвала войну РФ против Украины «варварской» (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Экс-глава немецкого правительства Ангела Меркель, столкнувшаяся ранее с критикой внутри страны за свою лояльность к кремлевскому режиму, публично заявила о своей поддержке Украины, сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 2 июня

По словам источника агентства, об этом она сказала на церемонии прощания с уходящим в отставку председателем конфедерации профсоюзов DGB после нескольких месяцев молчания по поводу российской агрессии.

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«Моя солидарность с Украиной», — заверила Меркель, назвав вторжение РФ «варварской войной».

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Ранее она высказывалась по этому поводу лишь сразу после российского нападения, назвав его «вопиющим нарушением международного права, которому нет оправдания», однако далее старалась не касаться этой темы.

При этом отмечается, что внутри Германии столь продолжительное молчание бывшего канцлера «вызвало недоумение».

Более того, даже после полномасштабного вторжения РФ, Меркель продолжала настаивать, что решение не принимать Украину в НАТО было якобы «правильным».

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