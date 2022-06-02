После критики внутри Германии Меркель заявила о своей солидарности с Украиной — Reuters

2 июня, 09:44
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Ангела Меркель назвала войну РФ против Украины «варварской» (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Ангела Меркель назвала войну РФ против Украины «варварской» (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Экс-глава немецкого правительства Ангела Меркель, столкнувшаяся ранее с критикой внутри страны за свою лояльность к кремлевскому режиму, публично заявила о своей поддержке Украины, сообщает Reuters.

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По словам источника агентства, об этом она сказала на церемонии прощания с уходящим в отставку председателем конфедерации профсоюзов DGB после нескольких месяцев молчания по поводу российской агрессии.

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«Моя солидарность с Украиной», — заверила Меркель, назвав вторжение РФ «варварской войной».

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Ранее она высказывалась по этому поводу лишь сразу после российского нападения, назвав его «вопиющим нарушением международного права, которому нет оправдания», однако далее старалась не касаться этой темы.

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При этом отмечается, что внутри Германии столь продолжительное молчание бывшего канцлера «вызвало недоумение».

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Более того, даже после полномасштабного вторжения РФ, Меркель продолжала настаивать, что решение не принимать Украину в НАТО было якобы «правильным».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Германия Российская агрессия Ангела Меркель Война России против Украины

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