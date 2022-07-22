«Мы были в шоке». Чем первое интервью Меркель неприятно поразило украинскую дипломатию — экс-посол Мельник 22 июля, 14:59 Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник отмечает отсутствие самокритики из-за слишком мягкой политики в отношении России в первом интервью экс-канцлера Ангелы Меркель после отставки (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS)

Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью Радио НВ рассказал, чем первое интервью экс-канцлера Германии Ангелы Меркель после ее отставки поразило украинскую дипломатию.



«На самом деле мы были в шоке, когда услышали первое большое интервью Меркель после того, как она отошла от своей должности. Отсутствие какой-либо собственной критики нас действительно удивило. Я был одним из первых, кто достаточно резко отреагировал на ее слова. Если все было так замечательно, если Меркель не испытывает никакой вины за свой предыдущий курс, почему тогда Путин смог и не побоялся начать полномасштабную войну против Украины 24 февраля?» — заявил он.

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Мельник выразил мнение, что в немецком обществе есть запрос на то, чтобы услышать от политической элиты, часть которой еще остается при власти, что было сделано не так и почему были допущены эти катастрофические ошибки.

«Думаю, что не только мы, но и немецкое общество заслуживает открытого и честного ответа на этот вопрос, ведь иначе нельзя избежать подобных ошибок и в будущем», — подчеркнул украинский посол.

Он рассказал, что речь шла даже о временной следственной комиссии в немецком Бундестаге и «медийной проработке того, какие ошибки были сделаны».

«Радует то, что хотя бы новое руководство партии социал-демократов, в частности [Ларс] Клингбайль, которого я очень хорошо лично знаю, заявил о необходимости полного пересмотра именно курса его партии по России. И это очень радует, поскольку без этого очень трудно будет дать честный ответ на все, что пошло не так, за последние годы», — отметил Мельник.

7 июня Ангела Меркель, которая за полгода до этого ушла с поста канцлера Германии, впервые после отставки дала полноценное интервью. Она отметила, что не считает, что сделала недостаточно для предотвращения агрессии России против Украины.

После этого Мельник заявил, что высказывания эксканцлера Ангелы Меркель о том, что она не жалеет о попытках дипломатически договориться с Россией, «вызывают большое сожаление».

По его словам, у Меркель нет «ни намека на самокритику».

«Вызывают удивление заявления эксканцлера о непогрешимости ее курса в России и слишком мягком отношении к диктатору Путину», — сказал он.

Мельник задал вопрос: как могло случиться, что страна-агрессор Россия смогла начать «самую кровавую войну в Европе с 1945 года», если политика Германии в отношении РФ «была столь велика» в последние несколько десятилетий.



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