После разговора с Зеленским. Мерц заявил о необходимости создания мирного плана для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украине нужен мирный план. Об этом 18 октября пишет Deutsche Welle .

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц принял участие в групповом телефонном разговоре с рядом европейских лидеров и Зеленским, который состоялся 17 октября — после встречи украинского президента с президентом США Дональдом Трампом.



Реклама

При обсуждении политики согласились, что необходимо усилить давление на Москву, в частности с помощью санкций и использования замороженных российских активов.

«Владимир Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру», — процитировал Мерца Корнелиус.

После разговора с Трампом Зеленский провел консультации с руководителями европейских государств, чтобы согласовать дальнейшие шаги. Лидеры договорились внимательно следить за развитием ситуации.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

По данным Axios, встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk, подчеркнув, что его приоритетом является дипломатия.

До этого, 16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним в Будапеште. По словам Трампа, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

