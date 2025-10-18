Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме после встречи с Трампом.

«Хорошо, что мы обсуждали гарантии безопасности, и что Соединенные Штаты не выступают против этой темы. Европейская сторона почти готова — гарантии безопасности на бумаге уже готовы относительно того, что может быть предоставлено со стороны Европы.

Мы говорили о том, что нам нужны гарантии безопасности Соединенных Штатов. Поскольку только Соединенные Штаты сейчас могут говорить с Россией, только президент Трамп имеет диалог с Россией, и это очень важно.

Нам нужны мощные гарантии безопасности, потому что я опасаюсь, моя страна опасается, что после прекращения огня нам все равно понадобятся гарантии безопасности, чтобы Путин не вернулся с новой агрессией», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины говорил, что не признает оккупированные территории российскими, но при условии, если бы завтра было прекращение огня, готов согласиться на остановку войны по нынешней линии фронта.

После переговоров с украинской делегацией во главе с Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп написал в Truth Social, что предложил украинскому лидеру, как ранее российскому диктатору Путину, «заключить сделку… остановиться там, где они сейчас — пусть оба объявят о победе, а история рассудит».