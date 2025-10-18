Зеленский: Вопрос территорий будет самым сложным на любых переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий будет самым сложным в переговорах со страной-агрессором Россией. Свое мнение он высказал во время пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Глава государства подчеркнул, что для Украины «ключевое — наша земля, наша страна, потому что это часть нашей независимости… речь идет о нашем суверенитете».

«Вопрос территорий очень чувствительный, это безусловно самый сложный вопрос… Я знаю, что у россиян другая позиция, они хотят оккупировать всю территорию Украины. Сейчас они хотят заключить соглашение о нашей территории перед прекращением огня. Наша позиция заключается в том, что сначала нужно прекратить огонь. Мы должны сесть за стол переговоров, понять наши позиции. Я думаю, это самый важный первый шаг. Думаю, президент [Трамп] понимает, что самым сложным вопросом в любом формате переговоров будет вопрос территорий Украины, к сожалению», — сказал он.

Зеленский отметил, что вопрос территорий не будет решаться без Украины. Во время брифинга у него спросили, может ли он прокомментировать новый пост Трампа о том, что Украине и России стоит «остановиться там, где они сейчас» и «заключить сделку».

«В таких обстоятельствах, там, где мы находимся, и с тем, что у нас есть, против такой большой страны, думаю, мы вынуждены остановиться там, где мы есть. И дальше вести переговоры… Реальные шаги для реального и продолжительного мира. Но я согласен с президентом. Обе стороны должны остановиться, но речь идет о Путине, потому что мы не начинали эту войну», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины говорил, что не признает оккупированные территории российскими, но при условии, если бы завтра было прекращение огня, готов принять остановку войны по нынешней линии фронта.

После переговоров с украинской делегацией во главе с Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп написал в Truth Social, что предложил украинскому лидеру, как и ранее российскому диктатору Путину, «заключить соглашение… остановиться там, где они сейчас — пусть оба объявят о победе, а история рассудит».