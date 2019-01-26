Кризис в Венесуэле: Евросоюз призвал к досрочным выборам президента Сегодня, 18:48 173 Цей матеріал також доступний українською EPA В ЕС сделали заявлении из-за ситуации в Венесуэле EPA

Евросоюз призвал власти Венесуэлы провести досрочные выборы президента в ближайшее время, иначе будет поднят вопрос о признание лидера оппозиции Хуана Гуайдо лидером страны.

"ЕС настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини.

В блоке подчеркнули, что ЕС предпримет дальнейшие шаги, в том числе по вопросу признания руководства страны, если досрочные выборы не состоятся.

Там также заявили о полной поддержке Национального собрания, лидер которого объявил себя временным главой государства.

Ранее дидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. На данный момент в столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

Читайте также: Хуан Гуайдо. Что известно о 35-летнем инженере, который бросил вызов президенту Венесуэлы

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время, в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

В стране начались протесты.

Читайте также:

Свергают диктатуру. Что происходит в Венесуэле, и как на это реагируют в мире

Мадуро должен уйти. Мировые СМИ о том, что происходит в Венесуэле

