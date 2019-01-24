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"Мадуро - легитимный". МИД РФ раскритиковал США за признание Гуаидо президентом Венесуэлы

Вчера, 12:15
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EPA

Протест против Мадуро

Министерство иностранных дел России раскритиковали США за признание председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента страны.

Российские дипломаты заявили, что такое решение "способствует эскалации конфликта".

"Приведение к присяге оппозиционного врио президента Венесуэлы и незамедлительное признание его в этом качестве со стороны США и ряда региональных государств направлено на усугубление раскола в венесуэльском обществе", - заявили в МИД РФ.

Там также утверждают, что из ряда стран поступают некие "сигналы", свидетельствующие якобы о подготовке "вооруженного вмешательства извне".

"Предостерегаем от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями", - добавили в ведомстве. 

Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

И хотя правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.

Кроме того, спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента", а госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.

Теги:   Николас Мадуро Россия Венесуэла

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