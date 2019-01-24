Протесты в Венесуэле: количество погибших возросло до 14 человек Вчера, 00:52 618 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Жители Венесуэлы вышли протестовать против президента Мадуро ЕРА

Издание Observador сообщает, что во время столкновений между протестующими и силовиками в Венесуэле погибло не менее 14 человек.

В свою очередь, местное издание El Nacional сообщает, что бронетехника Нацгвардии Венесуэлы вошла в столицу Каракас для подавления протестов.

Протесты в стране начались после того, как 21 января в столице Венесуэлы Каракасе группа военных потребовала отстранить от власти президента Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.

23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Антиправительственные протесты в Венесуэле Венесуэльскую столицу Каракас охватила волна антиправительственных протестов после неудавшейся попытки группы военнослужащих устроить мятеж, 22-23 января 2019 года



