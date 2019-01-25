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Мадуро заявил, что не покинет пост президента до истечения срока полномочий

Вчера, 08:00
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EPA

Мадуро не собирается уходить с поста президента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что останется на своем посту до истечения срока полномочий в 2025 году.

Об этом сообщает газета El Universal.

"Я продолжу руководить страной до 2025 года. Я буду мужественным, и меня поддержат народ и армия", - сказал Мадуро.

Комментируя выступления сторонников оппозиции, президент Венесуэлы заявил, что страна столкнулась с попыткой госпереворота, которому необходимо максимально противостоять.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.

Теги:   Венесуэла Николас Мадуро

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