Питер Сантенелло
Украинская бюрократия? Нет, не слышал
Иван Яковина
Враг государства
Павло Шеремета
Три кита прорыва
Вахтанг Кипиани
Тролль державы

Франция и Испания признают Гуайдо президентом, если Мадуро не проведет выборы

Сегодня, 14:55
457
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Правительство Испании дает Мадуро восемь дней на то, чтобы назначить свободные, прозрачные и демократические выборы - Санчес

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах. Иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Об этом сообщает Reuters .

«Если за восемь дней не будет объявлено о выборах, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, чтобы запустить политический процесс», - написал президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter в субботу, 26 января.

В тот же день похожее заявление сделал испанский премьер-министр Педро Санчес:

«Правительство Испании дает Николасу Мадуро восемь дней на то, чтобы назначить свободные, прозрачные и демократические выборы. Если этого не произойдет, правительство Испании признает Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента, ответственным за проведение таких выборов», - говорится в заявлении Санчеса.

Кроме того, Совет Безопасности ООН соберется на внеочередное заседание, созванное по требованию США. Заседание будет посвящено ситуации в Венесуэле.

Теги:   Николас Мадуро Эммануэль Макрон Испания Франция Венесуэла

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Теннис

Сегодня, 14:02

article_img
Определилась победительница Australian Open-2019
Страны

Сегодня, 02:10

article_img
Палата представителей вслед за Сенатом поддержала отмену "шатдауна"
События

Сегодня, 12:44

article_img
В Закарпатской области снежная лавина накрыла группу туристов, один погиб

ТОП-3 мнений

Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
22430
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
14276
Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Реальная пощечина. К чему стоит готовиться России
9314
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
31860
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
22430
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
14276
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75273
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34144
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
31935