Франция и Испания признают Гуайдо президентом, если Мадуро не проведет выборы Сегодня, 14:55 457 Цей матеріал також доступний українською EPA Правительство Испании дает Мадуро восемь дней на то, чтобы назначить свободные, прозрачные и демократические выборы - Санчес EPA

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах. Иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Об этом сообщает Reuters .

«Если за восемь дней не будет объявлено о выборах, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, чтобы запустить политический процесс», - написал президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter в субботу, 26 января.

В тот же день похожее заявление сделал испанский премьер-министр Педро Санчес:

«Правительство Испании дает Николасу Мадуро восемь дней на то, чтобы назначить свободные, прозрачные и демократические выборы. Если этого не произойдет, правительство Испании признает Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента, ответственным за проведение таких выборов», - говорится в заявлении Санчеса.

Кроме того, Совет Безопасности ООН соберется на внеочередное заседание, созванное по требованию США. Заседание будет посвящено ситуации в Венесуэле.