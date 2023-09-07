В России арестовали командира армии ПВО, которая прикрывает Москву 7 сентября, 11:05 Здание минобороны РФ (Фото:Pavel Osterman/www.flickr.com)

На фоне ударов БПЛА по Москве в России арестовали командира армии ПВО, которая прикрывает Москву, Константина Огиенко.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.

Огиенко стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Дело было возбуждено в июле 2023 года, после чего он был снят с должности, а сейчас находится под стражей. Российскому генералу может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

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Коммерсант пишет, что Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации Надежда. Это была первая часть взятки на общую сумму в 30 миллионов рублей, за которую военные обещали выделить под застройку земли минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.

Беляцкий частично признал вину и пошел на сделку со следствием. Его отправили под домашний арест. Огиенко своей вины не признал.

По данным СМИ, в ночь на вторник, 5 сентября, дроны пытались атаковать резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

В течение августа власти Москвы часто сообщали о налетах дронов.

В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы.

30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.



В ночь на вторник, 22 августа в Москве прогремели взрывы.

28 августа Москву атаковали БПЛА, в Telegram-каналах сообщили, что дроны сбили в районе вертолетного завода.