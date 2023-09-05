В России дроны пытались атаковать резиденцию Путина — СМИ 5 сентября, 09:01 Зарево от дрона (Фото:https://t.me/moscowtimes_ru)

В ночь на вторник, 5 сентября, дроны пытались атаковать резиденцию российского диктатора Владимира Путина, об этом сообщает The Moscow Times.

В сообщении издания в Telegram говорится, что момент уничтожения дрона над Завидово в Тверской области, где расположена резиденция Путина попал на видео.

Также обломки дрона упали в Подмосковье на гараж с газовыми баллонами в Павловской Слободе. Во время пожара последовало несколько сильных взрывов.

Видео дня

В ночь на вторник, 5 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что якобы пресекли «попытку Киева» атаковать территорию РФ с помощью БПЛА. Один дрон якобы был уничтожен над Калужской областью средствами ПВО.

В течение августа власти Москвы часто сообщали о налетах дронов.

В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы.

30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.



В ночь на вторник, 22 августа в Москве прогремели взрывы.

28 августа Москву атаковали БПЛА, в Telegram-каналах сообщили, что дроны сбили в районе вертолетного завода.