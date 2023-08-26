«В РФ сплошные предатели». Не хватало произведений Вагнера, которые бы звучали во время выступления Путина в Курске — Данилов о последствиях убийства Пригожина 26 августа, 08:55 NV Премиум Владимир Путин и Евгений Пригожин (Фото:Коллаж NV / Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS / REUTERS/Yulia Morozova)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Radio NV намекнул, кто убил главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, а также рассказал, какие из-за этого происшествия будут последствия для России и для группы наемников.

— Вы высказали мнение, что убийство Пригожина ослабляет кремлевского диктатора Путина, а не усиливает его. Почему вы так считаете?

— Во-первых, там нет уже, что усиливать. Все, что можно было усилить, уже было усилено.

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Во-вторых, что касается произошедших событий, надо дождаться, какие будут последствия. Как в народе говорят, не надо трогать горячее, пусть оно немножко остынет. Надо дождаться всех этих событий.

Я более чем уверен, что продолжается внутренняя кулуарная, подковерная борьба определенных структур на территории России. И там эти люди стали заложниками этой борьбы.

Мы уверены, что этот двигавшийся на Москву марш не мог быть самостоятельным каким-то действием господина Пригожина. У него не было для этого ни силы такой, ни способности. И все это гораздо более сложная ситуация. Поэтому надо дождаться.