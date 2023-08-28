Удар БПЛА по Москве: в РФ заявили, что дроны сбили в районе вертолетного завода, во Внуково и Домодедово задержаны рейсы 28 августа, 07:30 Москву снова атаковали дроны (Фото:REUTERS/Stringer)

В понедельник, 28 августа, Москву атаковали БПЛА, в Telegram-каналах сообщили, что дроны сбили в районе вертолетного завода.

По информации Telegram-канала Astra, БПЛА в Подмосковье сбили в пяти километрах от Московского вертолетного завода в Люберцах.

По словам местных жителей, беспилотник сбили в районе Коренево (Красково). Это место находится в пяти километрах от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля. Он расположен в Томилино (Люберцы).

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Кроме того, в аэропортах Внуково и Домодедово задержаны рейсы. План Ковер объявляли во Внуково.

Московский вертолетный завод имени Михаила Миля занимается опытно-конструкторской и научно-исследовательской работой, проектированием, постройкой и испытанием опытных образцов вертолетов. На заводе курируют внедрение в серийное производство новых моделей и модификаций вертолетной техники марки Ми.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 18 августа в Подмосковье и столице России прогремели взрывы. Некоторые ресурсы сообщили о «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити, опубликовав видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити опять подорвали». Из-за атаки в Москве закрывали все аэропорты.



После атаки 24 июля СМИ сообщили, что этот налет на Москву был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.