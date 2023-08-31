«Бабахнуло здорово». В России заявили, что сбили БПЛА, который летел на Москву, аэропорты приостановили работу, жители пишут о взрывах 31 августа, 08:07 В России утверждают, что сбили БПЛА, который летел на Москву (Фото:REUTERS/Stringer)

В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.

В Telegram-канале Собянина сказано, что силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

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Как сообщил Telegram-канал Mash, московские аэропорты не принимают и не отправляют суда. Задержаны уже 59 рейсов.

В Telegram жители пишут: «У меня аж дом растрясся», «Белый дым в районе Семеновки», «Бабахнуло здорово».

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на вторник, 22 августа в Москве прогремели взрывы.

28 августа Москву атаковали БПЛА, в Telegram-каналах сообщили, что дроны сбили в районе вертолетного завода.