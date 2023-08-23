Москва не может защитить себя от дронов. Почему маленькие БПЛА стали ужасом для российской ПВО, — объяснение специалиста 23 августа, 10:09 NV Премиум Атаки дронов по различным объектам в РФ случаются все чаще и чаще (Фото:Reuters)

У россиян критически не хватает средств, чтобы закрыть свое воздушное пространство от беспилотников, убежден военный аналитик Александр Коваленко.

21 августа источник NV в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны сообщил, что за недавними атаками дронов на аэродромы стратегической авиации РФ стоят группы диверсантов, координируемые военной разведкой. Их действия стали очередным доказательством того, что война, начатая Путиным против Украины, уверенно «возвращается домой». БПЛА все чаще бьют по важным российским военным и стратегическим объектам, и даже в небе над Москвой они стали привычным явлением, регулярно останавливая работу местных аэропортов. Власти страны-агрессора всегда заявляют о сбитии всех беспилотников, да и атаки БПЛА никогда не бывают массированными. Но видеоролики в соцсетях свидетельствуют о том, что они все чаще достигают целей.

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Какой эффект получает Украина от налетов дронов на российские объекты? Об этом NV поговорил с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы Информационное сопротивление.

Далее — прямая речь эксперта: