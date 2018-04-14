"Миссия выполнена". Трамп прокомментировал авиаудары по Сирии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетный удар по Сирии, нанесенный Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в ночь на субботу, 14 апреля.

Об этом он написал в своем Twitter.

Так, он заявил, что "миссия выполнена", поблагодарив при этом Лондон и Париж за помощь.

"Превосходная работа была проделана прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за проявленную ими мудрость и мощь их вооруженных сил. Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!" - написал Трамп.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.