Ждут «с уважением»: Венгрия не собирается арестовывать Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда — МИД страны

17 октября, 14:53
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто (Фото: Szijjártó Péter / Facebook)

Венгрия обеспечит Владимиру Путину «безопасные условия» для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на ордер на арест российского диктатора от Международного уголовного суда. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 17 октября, пишет Европейская правда.

Он заявил, что Будапешт «с уважением ждет» визит Путина и обеспечит ему все условия для встречи с Трампом.

«Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-либо не требуется», — заявил венгерский министр.

Сийярто утверждает, что Венгрия — это «самая безопасная страна Европы и одна из самых безопасных стран мира», поэтому именно она подходит для переговоров Путина и Трампа.

Венгерский министр добавил, что все детали относительно даты и места переговоров лидеров России и США станут известны после необходимых встреч между должностными лицами трех стран.

3 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициировал выход страны из Международного уголовного суда. Венгрия станет единственным членом ЕС, не входящим в состав МУС.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября в Кремле подтвердили, что Путин намерен встретиться с Трампом в течение двух недель. Перед этим соответствующие звонки и встречи проведут Лавров и Рубио.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Владимир Путин Венгрия Будапешт МКС Дональд Трамп Петер Сійярто ордер на арест Путина

Поделиться:

