Израиль заявил, что переданные ХАМАС останки не принадлежат заложникам

Израильские военные сообщили, что останки трех человек, переданные группировкой ХАМАС в пятницу, 31 октября, не принадлежат ни одному из заложников. Об этом сообщает dpa .

Отмечается, что останки передадут Международному комитету Красного Креста и судебно-медицинскому институту Израиля.

Ранее ХАМАС заявил, что вернул тела двух израильских заложников, Амирама Купера и Сахар Барух.

ХАМАС утверждает, что трудно найти погибших под завалами разбомбленных зданий и тоннелей, в то время, как Израиль обвиняет боевиков в намеренном затягивании процесса.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года.

Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США. В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

25 октября армия обороны Израиля сообщила об осуществлении «точечного удара» по центральной части сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что удар был нацелен на члена террористической организации Исламский джихад, который «планировал совершить террористический акт против войск Армии обороны Израиля».

28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛу «немедленно нанести мощные удары» по Газе из-за нарушения группировкой ХАМАС режима прекращения огня.

Издание Axios со ссылкой на израильских официальных лиц написало, что Нетаньяху хотел связаться с Трампом — чтобы согласовать авиаудары по сектору Газа — но передумал.