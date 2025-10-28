Израильский премьер Биньямин Нетаньяху не согласовывал с президентом США Дональдом Трампом решение нанести удары по ХАМАС в секторе Газа, хотя сначала хотел этого, пишут СМИ (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху думал связаться с президентом США Дональдом Трампом — чтобы согласовать авиаудары по сектору Газа из-за нарушения группировкой ХАМАС режима прекращения огня — но не сделал этого.

Об этом 28 октября сообщает американское издание Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.

«Но события в Рафахе, похоже, изменили расчеты Нетаньяху. Нет никаких признаков того, что он Трамп (который находится в турне в Азии — ред.) разговаривали до того, как премьер Израиля выпустил заявление, объявляющее о новых ударах», — написало издание.

Как пишет Axios, авиаударам израильских ВВС по сектору Газа предшествовала перестрелка в городе Рафах на юге региона. На данный момент большая часть этой территории находится под контролем ЦАХАЛ, но боевики по-прежнему находятся в некоторых подземных туннелях.

Как сообщили израильские офицеры, боевики ХАМАС применили противотанковые средства поражения и открыли снайперский огонь по силам ЦАХАЛ, после чего началась еще более серьезная перестрелка. Затем израильские ВВС нанесли авиаудары.

В ответ представители боевого крыла ХАМАС заявили, что временно приостанавливают передачу Израилю тел погибших заложников, подытожили в Axios.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года.

Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США. Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Всеобщей службы безопасности (ШАБАК) сообщали, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

Уже 19 октября израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

25 октября Армия Израиля сообщила об осуществлении «точечного удара» по центральной части сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ отмечала, что удар был нацелен на члена террористической организации «Исламский джихад», который «планировал совершить террористический акт против войск Армии обороны Израиля».