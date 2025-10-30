Нужно подтвердить личности. Израиль получил через Красный Крест от ХАМАС тела еще двух заложников

Останки переданных ХАМАС через Красный Крест Израиля заложников будут отправлены в национальную судебно-медицинскую лабораторию для идентификации (Фото: REUTERS/Ramadan Abed)

Об этом 30 октября сообщает американский телеканал CNN.

Теперь останки заложников будут отправлены в национальную судебно-медицинскую лабораторию для идентификации. Если в результате процедуры будет получено подтверждение их личностей, то в пределах сектора Газа останутся тела еще 11 погибших израильских заложников, пишут жрналисты.

«Усилия по возвращению наших заложников продолжаются без перерыва и не прекратятся до возвращения последнего заложника», —заявили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как пишет CNN, 27 октября боевики ХАМАС передали останки погибшего заложника Офира Царфати, тело которого было обнаружено представителями Израиля в Газе два года назад.

«Царфати не входил в число оставшихся погибших заложников, которые должны были быть возвращены в соответствии с перемирием, что побудило премьера Нетаньяху обвинить ХАМАС в „явном нарушении“ мирного соглашения», — подытожили журналисты.

28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля «немедленно нанести мощные удары» по сектору Газа. Как сообщала газета The Times of Israel, такое решение было принято вскоре после того, как в южной части Газы были атакованы израильские войска, а также на фоне нарушений ХАМАСом обязательств по возвращению тел заложников.

29 октября режим прекращения огня был возобновлен.

Согласно соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 10 октября, группировка обязана как можно скорее вернуть тела всех израильских заложников. В обмен на это Израиль согласился передать 15 тел палестинцев за каждого израильтянина.

На данный момент ХАМАС официального вернул тела 15 заложников, а 13 тел все еще находятся на территории Газы. Боевики группировки утверждают, что не знают точного местонахождения всех тел, поскольку потеряли связь с несколькими своими подразделениями, которые удерживали пленных и, по сообщениям, были уничтожены во время израильских бомбардировок.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года.

Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США. В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.