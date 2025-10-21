«Конец ХАМАС будет лютый». Трамп пригрозил боевикам вводом войск союзников в Газу в случае нарушения перемирия

Как отметил президент США Дональд Трамп, если боевики ХАМАС не прислушаются к его обращению, то их ждет «быстрый, свирепый и жестокий конец» (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Союзники США на Ближнем Востоке готовы ввести свои войска в сектор Газа , если боевики ХАМАС «продолжат вести себя неподобающим образом».

Об этом 21 октября заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Многие из наших новых великих союзников на Ближнем Востоке и в прилегающих к нему регионах явно и решительно, с большим энтузиазмом, сообщили мне, что они с радостью воспользуются возможностью, по моей просьбе, ввести в Газу значительные вооруженные силы и „наставить на путь истинный ХАМАС“, если ХАМАС продолжит вести себя неподобающим образом, нарушая соглашение с нами», — написал он.

Реклама

Как отметил Трамп, если боевики не прислушаются к его обращению, то их ждет «быстрый, яростный и жестокий конец».

«Еще есть надежда, что ХАМАС поступит правильно. Если они этого не сделают, конец ХАМАС будет быстрый, яростный и жестокий! Я хотел бы поблагодарить все страны, которые предложили свою помощь. Также я хотел бы поблагодарить великую и могущественную страну Индонезию и ее замечательного лидера за всю помощь, которую они оказали Ближнему Востоку и США», — подытожил глава Белого дома.

12 октября президент США Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.

Позднее сообщалось, что ХАМАС 13 октября освободит 20 живых заложников в обмен на палестинских заключенных, был опубликован список имен, который совпадает с израильским. Начало обмена было запланировано на 08:00 по местному времени (совпадает с киевским).

Затем ХАМАС передал Красному Кресту первую группу из семи израильских заложников в рамках освобождения 20 пленных.

19 октября израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

20 октября президент Трамп заявил, что группировка ХАМАС будет «уничтожена», если нарушит соглашение о прекращении огня с Израилем.

«Если потребуется, мы их уничтожим, и они это знают», — заявил он и отметил, что если насилие в секторе Газа будет продолжаться, «мы вмешаемся и наведем порядок, и это произойдет очень быстро и довольно жестоко».