Израиль нанес удар по центральной части сектора Газа

Армия Израиля в субботу, 25 октября, сообщила об осуществлении «точечного удара» по центральной части сектора Газа .

Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в Telegram.

Отмечается, что удар был нацелен на члена террористической организации «Исламский джихад», который «планировал совершить террористический акт против войск Армии обороны Израиля».

В ЦАХАЛ подчеркнули, что войска Южного командования «развернуты в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и будут продолжать операции по устранению любой непосредственной угрозы».

19 октября израильские ВВС 19 октября нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Всеобщей службы безопасности (ШАБАК) сообщалось, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.