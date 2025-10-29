«Они имеют право». Трамп заявил, что перемирию в Газе «ничто не угрожает» после того, как Израиль нанес удары по анклаву

Дым поднимается после израильских ударов по лагерю беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа, 19 октября 2025 года (Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа не находится под угрозой после того, как Израиль нанес авиаудары по анклаву . Об этом сообщает Reuters .

Он пояснил, что группировка ХАМАС убила израильского солдата, поэтому ЦАХАЛ отомстил, нанеся ответный удар.

Трамп отметил, что Израиль имеет право отвечать на атаки группировки.

«Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и они должны были это сделать. Когда такое случается, они должны нанести ответный удар… Я думаю, что они имеют право так поступать», — сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One.

В то же время лидер Белого дома заверил, что «ничто не угрожает» прекращению огня в Газе.

«Вы должны понимать, что ХАМАС играет очень незначительную роль в процессе установления мира на Ближнем Востоке, и они должны вести себя соответственно. Если они будут вести себя хорошо, то будут счастливы, а если нет, то их уничтожат», — отметил Трамп.

По его словам, никто не знает, что точно произошло с израильским солдатом, «но говорят, что это был выстрел снайпера».

Органы здравоохранения Газы заявили, что в результате ударов Израиля погибли по меньшей мере 26 человек.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

25 октября армия обороны Израиля сообщила об осуществлении «точечного удара» по центральной части сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что удар был нацелен на члена террористической организации Исламский джихад, который «планировал совершить террористический акт против войск Армии обороны Израиля».

28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛу «немедленно нанести мощные удары» по Газе из-за нарушения группировкой ХАМАС режима прекращения огня.

Издание Axios со ссылкой на израильских официальных лиц написало, что Нетаньяху хотел связаться с Трампом — чтобы согласовать авиаудары по сектору Газа — но передумал.