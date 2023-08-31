Арестованный Гиркин объявил, что хочет занять место Путина, и назвал свои «плюсы» по сравнению с ним

31 августа, 13:12
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Игорь Гиркин в зале суда в Москве, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Игорь Гиркин в зале суда в Москве, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Арестованный террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) неожиданно объявил о своих намерениях стать президентом РФ и назвал свои «плюсы» по сравнению с российским диктатором Владимиром Путиным.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Telegram.

Гиркин подчеркнул, что с точки зрения ведения войны против Украины, считает себя более компетентным в военном деле, чем Путин «и совершенно точно», чем действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Он также назвал кремлевского диктатора «слишком доверчивым человеком», которого якобы 8 лет «водили за нос» западные лидеры. Зато себя он описал как такого, что «никогда не верил им ни на грош».

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Гиркин также заявил, якобы Путин «слишком добрый», поскольку его «водили за нос» и руководители российских силовых структур, потому что Россия, армия и промышленность «к войне оказались не готовы», а Украина «совсем не соломенное чучело в военном отношении».

Он также подчеркнул, якобы, в отличие от Путина, у него «нет ни одного друга миллионера», поскольку он дружит «в основном с людьми небогатыми», поэтому «уступать желаниям друзей в ущерб экономике России» Гиркину «не придется».

Гиркин отметил, что Путин «твердо выполняет обещания», которые дал тем, кто привел его к власти, в то время как он «никому ничего не обещал».

Он также подчеркнул, что не такой спортивный и здоровый, каким был Путин в его годы, поэтому «надоедать 20 с лишним лет не сможет чисто физически».

21 июля российский суд решил арестовать Гиркина на два месяца — до 18 сентября.

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Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Гиркин публично критиковал Путина.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.

29 августа Московский городской суд оставил Гиркина под стражей, признав законным его арест.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Россия Владимир Путин Игорь Гиркин Президент Игорь Стрелков

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