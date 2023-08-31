Арестованный Гиркин объявил, что хочет занять место Путина, и назвал свои «плюсы» по сравнению с ним 31 августа, 13:12 Игорь Гиркин в зале суда в Москве, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Арестованный террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) неожиданно объявил о своих намерениях стать президентом РФ и назвал свои «плюсы» по сравнению с российским диктатором Владимиром Путиным.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Telegram.

Гиркин подчеркнул, что с точки зрения ведения войны против Украины, считает себя более компетентным в военном деле, чем Путин «и совершенно точно», чем действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Он также назвал кремлевского диктатора «слишком доверчивым человеком», которого якобы 8 лет «водили за нос» западные лидеры. Зато себя он описал как такого, что «никогда не верил им ни на грош».

Гиркин также заявил, якобы Путин «слишком добрый», поскольку его «водили за нос» и руководители российских силовых структур, потому что Россия, армия и промышленность «к войне оказались не готовы», а Украина «совсем не соломенное чучело в военном отношении».

Он также подчеркнул, якобы, в отличие от Путина, у него «нет ни одного друга миллионера», поскольку он дружит «в основном с людьми небогатыми», поэтому «уступать желаниям друзей в ущерб экономике России» Гиркину «не придется».

Гиркин отметил, что Путин «твердо выполняет обещания», которые дал тем, кто привел его к власти, в то время как он «никому ничего не обещал».

Он также подчеркнул, что не такой спортивный и здоровый, каким был Путин в его годы, поэтому «надоедать 20 с лишним лет не сможет чисто физически».

21 июля российский суд решил арестовать Гиркина на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Гиркин публично критиковал Путина.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.

29 августа Московский городской суд оставил Гиркина под стражей, признав законным его арест.