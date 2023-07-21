Путин что-то готовит. Почему арестовали Гиркина 21 июля, 21:04 NV Премиум

Может, кремлевский диктатор хочет отступить и пойти на переговоры?

Новость дня, на мой взгляд, это задержание и арест в РФ Игоря Всеволодовича Гиркина, он же Игорь Иванович Стрелков, он же военный преступник, он же террорист, который в прошлом году был осужден международным судом в Гааге за сбитие малайзийского Боинга, в котором погибли 298 человек. Это произошло, кстати, ровно 9 лет назад, в июле 2014 года.

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Гиркин является главным, пожалуй, публичным спикером одного из трех кланов, фактически, разделивших сейчас власть в Российской Федерации и управляющих ею — этот клан ФСБ и все, что с ними связано. Раньше это был самый влиятельный, самый крутой клан, никто не мог даже помыслить о том, чтобы бросить ему вызов. Но сейчас появились и другие кланы.

А вот ценность Гиркина как спикера этого фсбэшного клана, видимо, была девальвирована, собственно, из-за чего он и стал подозреваемым совершении преступления по статье 282, а именно — экстремизм. Кстати эту статью знают все россияне, которые так или иначе не согласны с Владимиром Путиным потому, что это статья, по которой сажают всех несогласных. То есть, такая главная политическая статья.

Ну и еще важная характеристика Стрелкова: он основатель так называемого Клуба рассерженных патриотов. Это организация фашистского толка, в которую входят самые отбитые националисты российские, которые хотят уничтожить все окрестные народы, раздавить все народы, живущие в Российской Федерации, сделать так, чтобы там остались только этнические россияне. И особенно сильно члены КРП страдают антисемитизмом, включая самого Стрелкова.

Задержание Гиркина приведет к снижению рейтинга Путина и его команды

Нельзя, кстати, забывать, что пару дней назад до ареста Гиркина был посажен в тюрьму 74-летний полковник Владимир Квачков.