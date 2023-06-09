«Самоустранился». Гиркин усомнился в дееспособности Путина, сравнив его с «мумией» — видео 9 июня, 13:10 Гиркин интересуется, куда пропал Путин (Фото:Скриншот видео Gerashchenko_en/Twitter)

Российский террорист Игорь Гиркин усомнился в дееспособности главы кремлевского режима Владимира Путина, сравнив его с «мумией».

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, может ли российский диктатор нарушить какое-то там «обещание не убивать Зеленского».

«По поведению Путина… Лично у меня возникает вопрос, а есть ли Путин? Ну как? Верховный главнокомандующий самоустранился от боевых действий. Лица из его ближайшего окружения открыто дерутся между собой, и подрывают устойчивость фронта своими действиями, а он никак не реагирует. А он где вообще?», — поинтересовался военный преступник.

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Кроме того, он выразил сомнения, что информация о происходящем до Путина вообще доходит.

«Песков сообщает, что ему что-то там докладывают. Ну, знаете, докладывать и мумии можно. Лежит мумия, к ней подходят с отданием почестей, и докладывают: „Разрешите доложить, вот, то-то и то-то“. Мумия молчит. Доложили? Доложили. Результат на лицо. Вот так вот, примерно, у нас выглядит поведение верховного главнокомандующего», — отметил Гиркин.