Российский суд оставил в СИЗО террориста Гиркина — росСМИ 29 августа, 15:52 Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Московский городской суд оставил под стражей российского террориста и военного преступника Игоря Гиркина (Стрелков), признав законным его арест.

Об этом сообщают российские пропагандисты из зала суда.

Отмечается, что в суд пришли жена Гиркина Мирослава Регинская и бывший сотрудник Минобороны так называемой «ДНР» Павел Губарев.

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Ранее защита Гиркина подала апелляцию и просила отпустить его из СИЗО.

Сообщается, что журналистам запретили задавать ему вопросы.

В пятницу, 21 июля, российский суд решил арестовать Гиркина на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.