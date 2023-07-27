«Путин не решается убрать всех». Данилов рассказал, что стоит за арестом террориста Гиркина 27 июля, 09:43 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

За арестом в России террориста, военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова) стоит «обычный испуг», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Прежде всего за этим стоит обычный испуг. Испуг Кремля, испуг Путина и его ближайшего окружения. Хочу заметить, что то, что касается ситуации с Пригожиным. Имейте в виду, что представители ближайшего окружения (Путина — ред) в этом принимали непосредственное участие. И были сообщниками с Пригожиным», — сказал он 24 каналу.

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По словам Данилова, Путин сейчас не решается убрать всех.

«Хотя точно знает, кто в этом участвовал», — сказал он.

Секретарь СНБО считает, что арест Гиркина — это предупреждение всем, кто будет выступать на телевидении.

«Он нигде не выступал, кроме телевидения, в последнее время. Для того, чтобы еще больше закручивать гайки, чтобы никто не имел другое мнение. Это такой показательный арест Гиркина на два месяца, который на самом деле ничего не решит. Потому что там гражданского общества, другого мнения нет точно лет уже десять», — сказал он.

В пятницу, 21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Российский террорист Игорь Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.