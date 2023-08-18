Украина получит F-16 после обучения пилотов — Белый дом

18 августа, 16:23
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F-16 (Фото:South Korean Defence Ministry/Handout via REUTERS)

F-16 (Фото:South Korean Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 18 августа, подтвердил, что Украина получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение.

Как сообщает The Guardian, Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию СМИ о том, что США одобрили передачу F-16 Украине Данией и Нидерландами.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен направил своим коллегам письмо о том, что после завершения обучения США будут готовы в консультации с Конгрессом «одобрить передачу Украине самолетов F-16 третьей стороной».

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Ранее агентство Reuters сообщило, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, как только пилоты закончат обучение. Дания и Нидерланды позже подтвердили эту информацию. При этом, по словам главы МИД Дании, решение о том, когда Украина получит самолеты, еще не принято — союзники сейчас обсуждают этот вопрос.

Инфографика: NV

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Инфографика: NV

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение будет проходить в Румынии и Дании.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть−восемь месяцев.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 в этом месяце.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Белый дом Конгресс США Военная помощь Поставки оружия Украина-США F-16 Международная коалиция F-16

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