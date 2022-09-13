Совершенно неожиданно. НВ выяснил, почему российские местные депутаты начали массово требовать отставки Путина 13 сентября, 07:18 Эксклюзив НВ Депутаты в Москве и Петербурге официально призвали Владимира Путина оставить должность (Фото:Коллаж НВ)

В крупнейших городах России десятки муниципальных депутатов заявили, что деятельность диктатора Путина вредит их стране и призвали к его отставке. НВ выяснил, какой эффект и перспективы имеют такие официальные демарши.

На прошлой неделе депутаты сразу двух органов местного самоуправления РФ — в Москве и Санкт-Петербурге — обнародовали официальные заявления с призывом к отставке российского диктатора Владимира Путина. А 12 сентября к ним присоединились коллеги из других округов. Заявление депутатов обозреватели расценивают как сенсацию для современной России, где у власти фактически нет оппозиции, протестное движение отсутствует, а подавляющее большинство населения поддерживает войну в Украине и одобрительно относится ко всем решениям своего президента.

Видео дня

Все началось с того, что депутаты муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге обратились в Госдуму с утверждением, что решение Путина о вторжении в Украину вредит безопасности российского государства и его граждан. А уже на следующий день депутаты московского муниципального округа Ломоносовский опубликовали на сайте округа обращение к самому российскому диктатору, в котором призывают его уйти в отставку.

«Ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала», — говорится в обращении.

Как утверждают московские народные избранники, агрессивная риторика Путина и его подчиненных отбросила Россию в эпоху холодной войны, в стране нет стабильности, ее ВВП так и не удвоился, а минимальная зарплата не выросла до обещанных показателей. Между тем за границу массово выезжают образованные и трудоспособные граждане.

Экономика России страдает не только от эмиграции, но и от недоступности иностранных комплектующих и из-за того, что страну покидают зарубежные компании и инвесторы, добавляют петербургские депутаты. Тем временем в Украине «уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане», блок НАТО расширяется на восток, а Украина получает западное вооружение на миллиарды долларов.

«Считаем, что решение президента Путина о начале специальной военной операции вредит безопасности России и ее граждан», — заключают народные избранники одного из центральных округов Санкт-Петербурга.

Уже на этой неделе в поддержку коллег выступила Ксения Торстрем, депутат петербургского муниципального округа Семеновский. Она опубликовала в Twitter открытое обращение с требованием отставки Путина и призвала других муниципальных депутатов ставить под ним свои подписи. В первые часы документ подписали более 20 депутатов из 18 разных округов.

Между тем петербургские народные избранники из Смольнинского округа вскоре после обнародования своего заявления получили вызов в полицию, где на них были составлены протоколы по статье о «дискредитации» российской армии.

«Риски для подписантов таких заявлений огромны, — комментирует Андрей Колесников, сотрудник американского аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace. — И это дополнительное свидетельство раздраженности и усталости тех, кто недоволен Путиным».

По мнению эксперта, хотя подобные депутатские обращения никак не влияют на общую картину и позицию Путина, они все же указывают на усталость от войны и возможные будущие изменения в общественном мнении, которые, впрочем, будут очень медленными и постепенными.

К тому же, они несут важное сообщение российскому обществу. Свои манифесты депутаты обнародовали в последний момент пребывания на посту — накануне местных выборов в РФ, состоявшихся 9−11 сентября, — замечает политолог Иван Преображенский, уже несколько лет живущий в Европе. Однако статус народных избранников обеспечил этому событию резонанс, подчеркивает он. Если бы подобное заявление сделала группа рядовых граждан, вряд ли кто-то узнал бы о нем. Так что в итоге оппозиционно настроенные россияне получили сигнал, что у них есть поддержка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.