Все еще хуже, чем мы думали. Сегодня, как и полгода назад, гордость за Россию из-за войны испытывает половина россиян — Фонд Карнеги 9 сентября, 07:21 Эксклюзив НВ По данным исследования, не все россияне поддерживают путинский режим и развязанную им против Украины войну, но этого пока недостаточно для массового антивоенного движения (Фото:АР)

С марта по сегодняшний день отношение россиян к войне в Украине фактически не изменилось, говорится в исследовании центра Carnegie Endowment for International Peace. В России, которая из-за собственной агрессии несет серьезные потери, к войне относятся как к еще одной пандемии

Спустя полгода после начала войны против Украины, для жителей страны-агрессора этот кровавый конфликт превратился в привычный фон, на котором протекает их жизнь. Россияне относятся к войне «как к очередной пандемии» — кризису, который просто нужно переждать, после чего все вернется на свои места, констатируют в своем свежем исследовании Андрей Колесников, сотрудник американского аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace, и Денис Волков, директор российской негосударственной исследовательской организации Левада Центр.

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И хотя доля россиян, не поддерживающих российскую агрессию, выросла с 14% в марте до 20% в июне из-за усиления репрессий и разочарования в эффективности протестов мощных массовых выступлений против власти в России так и не произошло. Да и в будущей перспективе возникновение масштабного антивоенного движения в этой стране маловероятно.

Свой отчет под названием «Права или неправа моя страна: российское общественное мнение относительно Украины», обнародованное 7 сентября, Колесников и Волков составили на основе результатов опросов и фокус-групп, проведенных в РФ в феврале-августе 2022 года. Из него НВ выделил семь ключевых выводов, к которым пришли исследователи:

1. Не все россияне поддерживают путинский режим и войну, но вряд ли в стране сформируется массовое антивоенное движение

Война против Украины не привела к консолидации российского общества, а наоборот обострила существующие разногласия по разным вопросам, включая одобрение действий властей. Поэтому нельзя говорить, что российский диктатор Владимир Путин имеет полную поддержку российской общественности, подчеркивают исследователи. Мнения в обществе поляризуются, а со временем радикализируются, что ведет к нарастанию конфликта.

Уже сейчас заметно, что государственные ресурсы для финансирования беднеющего населения уменьшились, в то время как некоторые россияне потеряли работу из-за ухода с рынка западных компаний, и, как прогнозируют эксперты, в дальнейшем безработица будет расти. Впрочем, пока ухудшение социально-экономических условий не вызывает недовольства властями — в своих бедах большинство россиян обвиняют Запад. К тому же власти продолжают подавлять несанкционированную общественную активность. В такой ситуации появление массового антивоенного движения в России маловероятно, заключают авторы исследования.

Они также напоминают о грядущих президентских выборах, запланированных на 2024 год. В преддверии этого события власти будут еще больше закручивать гайки, что наверняка разозлит рядовых россиян и оттолкнет часть элит. Однако, как свидетельствует предыдущий опыт, метод устрашения сработает и в конце концов заставит ключевые когорты населения РФ сплотиться вокруг режима.

2. Что руководит сторонниками войны: шовинистическая агрессия, вера в авторитет власти, нежелание покидать психологическую зону комфорта, повиновение руководителю и страх

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