В РФ силовики взялись за петербургских депутатов, призвавших думу обвинить Путина в госизмене 9 сентября, 13:27 Депутаты требовали отстранить Владимира Путина от власти (Фото:Valery Sharifulin/REUTERS)

Семерых депутатов совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге, призывавших обвинить главу Кремля Владимира Путина в государственной измене, вызвали в полицию.

Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила Медиазона.

Обращение петербургских депутатов в госдуму РФ касалось провального вторжения в Украину.

В его тексте шла речь о том, что в ходе начатой Путиным войны уничтожаются «боеспособные подразделения» российской армии, гибнут «молодые трудоспособные» граждане и страдает экономика.

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Кроме того, протяженность границы со странами НАТО из-за агрессии РФ увеличилась более чем в два раза, а Украина получает все больше новейших вооружений, хотя одной из объявленных целей так называемой «спецоперации» была ее «демилитаризация».

«В связи с этим просим вас как депутатов государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности», — говорится в обращении.

По словам одного из мундепов Дмитрия Палюги, за это на него и коллег собираются составить протоколы о якобы совершении «действий, направленных на дискредитацию власти».

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