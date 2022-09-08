В Петербурге муниципальные депутаты призвали обвинить Путина в госизмене, чтобы отстранить от власти

8 сентября, 14:50
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Мундепы обвиняют Владимира Путина в развязывании войны против Украины (Фото:Sergey Bobylev/REUTERS)

Мундепы обвиняют Владимира Путина в развязывании войны против Украины (Фото:Sergey Bobylev/REUTERS)

Депутаты из совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвали думу обвинить главу Кремля Владимира Путина в государственной измене.

Поводом для этого послужил приказ российского диктатора о нападении на Украину.

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В тексте обращения, обнародованном накануне, 7 сентября, мундепом Дмитрием Палюгой, отмечается, что в ходе войны уничтожаются «боеспособные подразделения» армии РФ, гибнут «молодые трудоспособные» граждане и страдает экономика.

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Кроме того, протяженность границы со странами НАТО из-за российской агрессии увеличилась более чем в два раза, а Украина получает все больше новейших вооружений, хотя одной из объявленных целей так называемой «спецоперации» была ее «демилитаризация».

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«В связи с этим просим вас как депутатов государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности», — говорится в документе.

https://twitter.com/dmitry_palyuga/status/1567554655357472771

Обращение по поводу отстранения Путина было написано на фоне контрнаступления ВСУ на сразу нескольких направлениях и потери российскими войсками территорий, захваченных еще в начале полномасштабного вторжения.

Тем временем Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее оказалась в окружении, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

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Тем временем украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Санкт-Петербург Российская агрессия Государственная измена Война России против Украины

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