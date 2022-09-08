В Петербурге муниципальные депутаты призвали обвинить Путина в госизмене, чтобы отстранить от власти 8 сентября, 14:50 Мундепы обвиняют Владимира Путина в развязывании войны против Украины (Фото:Sergey Bobylev/REUTERS)

Депутаты из совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвали думу обвинить главу Кремля Владимира Путина в государственной измене.

Поводом для этого послужил приказ российского диктатора о нападении на Украину.

В тексте обращения, обнародованном накануне, 7 сентября, мундепом Дмитрием Палюгой, отмечается, что в ходе войны уничтожаются «боеспособные подразделения» армии РФ, гибнут «молодые трудоспособные» граждане и страдает экономика.

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Кроме того, протяженность границы со странами НАТО из-за российской агрессии увеличилась более чем в два раза, а Украина получает все больше новейших вооружений, хотя одной из объявленных целей так называемой «спецоперации» была ее «демилитаризация».

«В связи с этим просим вас как депутатов государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности», — говорится в документе.

Обращение по поводу отстранения Путина было написано на фоне контрнаступления ВСУ на сразу нескольких направлениях и потери российскими войсками территорий, захваченных еще в начале полномасштабного вторжения.

Тем временем Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее оказалась в окружении, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

Тем временем украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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