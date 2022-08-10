«Диктатор уже проиграл». В России нет оппозиции, а «недомерок» Путин войдет в историю как неудачник — чиновник Ичкерии

10 августа, 20:08
Эксклюзив НВ
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Россияне — империалисты, а потому в РФ нет оппозиции путинскому режиму, считает член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия во Французской республике Муса Таипов. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ, когда обсуждали идею полного запрета на въезд в западные страны для всех россиян.

«Я немного знаком с российской действительностью и поэтому могу смело утверждать, что в России нет оппозиции. Есть те, кого нынешний режим отодвинул от корыта и они обиженные критикуют этот режим. Никаких иных „оппозиционеров“ там нет», — убежден Таипов.

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Также чиновник Ичкерии убежден, что российского диктатора Владимира Путина не стоит сравнивать с Гитлером:

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«Он до Гитлера не дорастет, потому что это недомерок. Он, конечно, хотел бы, чтобы его сравнивали. Но он в историю войдет как неудачник. <...> У Гитлера было преимущество перед этим чмом: у него была нация какая-то. У Путина нет нации, поскольку это подразумевает существование идеологии. А какая идеология в России? Только уничтожение, унижение народов, которые оказались в орбите [влияния]. У Гитлера была определенная идентичность, он опирался на какие-то арийские корни. А на что опирается этот недомерок? Он уже проиграл».

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны полностью закрыть въезд для граждан РФ. Он считает этот шаг единственным способом влияния на Путина.

Более десятка стран Запада уже не пускают к себе россиян.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев поддерживает запрет на предоставление туристических виз и максимальное усложнение эмиграции из РФ, но считает, что нужно предоставлять защиту и убежище тем, кто активно проявил свои антивоенные настроения.

https://www.youtube.com/watch?v=CFGWgA-1kVo
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Оппозиция Адольф Гитлер Чечня Диктатор Радио НВ

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