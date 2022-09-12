«Хуже Путина уже не будет». Соловьев, Симоньян, Гиркин формируют новую оппозицию в России, диктатора начали «хаять». Интервью с Денисенко 12 сентября, 07:52 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

В России уже формируется новая оппозиция, утверждает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко и называет их ультранационалистами.

Как они войдут в российскую политику и что произойдет с диктатором Владимиром Путиным, Денисенко рассказал в интервью Радио НВ.

— В российских пабликах раздается недовольство не только в адрес российского командования, но даже в адрес Путина, чего не было раньше. Когда настанет предел, красная линия, когда Путина перестанут бояться?

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— Когда настанет этот предел, думаю, никто не знает. Обычно в этих случаях может быть триггером любая вещь, а может это никогда и не наступит. В этом случае я бы не хотел заниматься футурологией, важнее сказать о том, что сейчас происходит.

То, что мы видим по постам даже [пропагандистов РФ Маргариты] Симоньян, [Владимира] Соловьева, по заявлениям [российского боевика «ДНР» Захара] Прилепина, [террориста Игоря] Гиркина, можем сказать, что в России уже формируется новая оппозиция. Эту новую оппозицию можно условно назвать ультранационалистами, желающими быть большими националистами, чем Путин. Они понимают, что конструкция политической системы, в которой существовала Россия последние 22 года, после смерти Жириновского, особенно на фоне поражений российской армии на Харьковщине, начинает меняться.

Они считают, что они могут войти в высшую лигу российской политики благодаря этому; они могут занять место Жириновского, могут стать новыми главными «русскими» в РФ. И потому они начинают играть в эту игру.

Параллельно, на самом деле впервые за 22 года произошла ситуация, когда в РФ достаточно открыто начали хаять (ругать — ред.) Путина.

Триггером стало, как это странно не звучит, не вопрос поражений, не вопрос Изюма или Балаклеи, а вопрос приветствия Путина, которое он прислал новому королю Великобритании [Чарльзу] ІІІ. Это стало триггером, просто заполонившим российский сегмент комментирования в интернете. Даже Russia Today не успевала чистить комментарии, когда самое простое, что писалося «ты бы еще Гитлера поздравил».

Потому я и говорю, что очень сложно сказать, что станет триггером, когда человек перестает бояться.

Но сейчас начала создаваться противо-оппозиция. И она — достаточно наглые люди, которые считают себя бойцами России. Они могут прорвать эту стену молчания. Надо будет следить за этим.

— Они реально могут войти в новую российскую политику?

— При определенных обстоятельствах это вполне вероятно. Пока что Путин молчит. Это тоже, между прочим, играет категорически против него. Он боится что ничего нибудь менять. Он все же хочет балансировать в тех системах координат, которые существовали 22 года.

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