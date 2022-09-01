«Партизанам в России нужно оружие». Илья Пономарев и два объединения хотят демилитаризовать, денацифицировать, деколонизировать РФ. Интервью

1 сентября, 15:58
Эксклюзив НВ
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Российский оппозиционер Илья Пономарев (Фото:Илья Пономарев / Facebook)

Российский оппозиционер Илья Пономарев (Фото:Илья Пономарев / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев возглавит общий политический центр двух организаций россиян — подразделения ВСУ Легион Свобода России и Национальная республиканская армия, подписавших декларацию о сотрудничестве.

В интервью Радио НВ оппозиционер рассказал, как диктатора Владимира Путина планируют низложить и что после будет с Российской Федерацией.

https://www.youtube.com/watch?v=JLFG_GbYbps

— Накануне подразделение ВСУ Легион Свобода России и Национальная республиканская армия подписали декларацию о сотрудничестве и планируют создать общий политический центр, который возглавите вы. Подразделение ВСУ было создано в марте 2022 года. В него в основном вошли россияне. Но я не до конца понимаю, что стоит за второй организацией. Объясните.

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— Национальная республиканская армия (НРА — ред.) — это структура, существующая внутри РФ. Это организация борющихся партизан, устраивающих различные нападения, поджог военкоматов и рельсовую войну. Были уже несколько нападений на активистов, собирающих деньги на парамилитарные группы в так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Известной эта организация стала после нападения на Дугиных 20 августа, в котором погибла дочь известного русского фашиста Александра Дугина.

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— То есть, это сообщество российских партизан, работающих непосредственно в России?

— Именно так. Это силовой кулак, существующий в самой России.

— Этот силовой кулак и подразделение ВСУ легион Свобода России, состоящий из россиян, воюющих на стороне Украины, создали общий политический центр, который вы возглавили. Какова его цель?

— Это была инициатива легиона, потому что сейчас перед нами стоит общая проблема. Никто не знает, что есть цель существования легиона и что цель существования НРА.

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Они пришли ко мне после взрыва 20 августа, потому что было много разных вопросов и вызовов в соцсетях. Они говорили: «Время пришло. Надо создать публичное представительство, чтобы начать общаться с разными органами государственной власти, как в Украине, так и за пределами — с международными органами; нужно общаться со СМИ, нужно объяснять, кто мы такие, что мы делаем; распространять наше влияние и расти из-за этого.

— Эти российские партизаны уполномочили вас от своего имени подписать декларацию о создании центра?

— Да. Я обратился к ним с этой инициативой и передал эту инициативу легиону. Они согласились, сказали, что это хорошая идея.

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Они с самого начала обратились ко мне с просьбой помочь им с точки зрения медиа и разных материально-технических средств. Но конечно один вопрос, когда я это делаю как физическое лицо, грубо говоря, за собственные средства. А другой вопрос, когда мы можем обращаться к более широкому кругу людей и к разным государствам, и поставить это на системную основу. Это сейчас то, что я буду делать.

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— Еще раз вернусь к вашим целям. Вы частично озвучили делать все возможное, чтобы остановить войну. Есть ли у вас глобальные цели в рамках этой свежесозданной организации?

— Наша глобальная цель, я думаю, очевидна: уничтожить Путина, прекратить войну и создать новую Россию — демилитаризованную, денацифицированную и деколонизированную. Освободить оккупированные территории и главное — уничтожить империю, создавать демократическую Россию, где бы власть принадлежала самим гражданам страны, в которой бы не было олигархов, коррупции и где власть бы принадлежала народу.

— Тогда бы это была не Россия, а 32 или 43 государства. Так, кажется, заявлено на последнем форуме свободных народов России, прошедшем в Праге.

— Есть разные отношения к этому. Был такой форум, где были разные сепаратисты, у которых есть такое мнение о многих разных государствах.

По-моему, это не очень вероятный сценарий. Во-первых, я не вижу сейчас предпосылок для этого. Многие регионы являются преимущественно получателями помощи от центра, а не донорами. И для них такое обособление может быть очень тяжелым и даже опасным.

Но есть определенные регионы, которые с высокой вероятностью будут хотеть обособляться и идти как самостоятельное, независимое государство. Например, Чечня — Ичкерия: очень вероятно, что они выберут такой путь. Но это не станет правилом.

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— В вашем представлении идеальной России эти народы сами должны решить, с кем им быть — с Россией или по отдельности?

— Конечно. Это должно быть общественным мнением. Народы должны определиться, хотят ли они дальше существовать внутри РФ. Наверное, даже не Российской Федерации: я считаю, что страна будет настолько перезагружена, что будет новое название и новое государство, которое будет существовать на этом месте. К примеру, Российская республика.

Но нужно заново ее создать. Новая Конституция должна быть совместным творением людей и территорий и республик. И им нужно с этим согласиться. И кто согласится с новой конструкцией, те и останутся; а кто нет — те могут отделиться.

— Если брать российскую верхушку — Кремль или, возможно, какое-нибудь другое учреждение. Там есть люди, которые согласны с целями и планами НРА — этих так называемых партизан, которые, как вы говорите, действуют на территории России. Или это люди, которые не причастны к власти, и не принимают решение пока?

— НРА — это радикальное политическое образование, поэтому, конечно, их идеи не будут такими массовыми. Но я считаю, что многие будут сочувствовать тому, что говорит Национальная республиканская армия. Мы обнародовали их манифест и он очень народный, мне кажется.

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Но нам нужно думать, как создать будущее — революционное правительство, переходную администрацию (не знаю, как это будет называться). Там будут разные люди, в том числе более [умеренные]. Я считаю, что программа будет более компромиссной, но направление этой программы НРА очень хорошо выразили.

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— Какая ваша личная мотивация быть там? Вы с 2019 года — гражданин Украины. Кем вы видите себя в новой России?

— Сейчас, на мой взгляд, нет более важной задачи для Украины, как создать новую российскую власть и новую там конструкцию. Полагаю, что сейчас мы просто не одержим победы и не будем в безопасности, если не создаем [в России] новый порядок, если мы просто будем пытаться забыть, отделиться, построить забор.

Империя восстановится, если там будет [Алексей] Навальный, [Михаил] Ходорковский, другие. Будет то же самое. Поэтому считаю своей ответственностью сделать все, что могу, как украинский патриот, как родившийся в России, в Москве, человек — создать эту новую Конституцию, конструкцию власти.

Я не хочу быть президентом РФ и так далее. Но я на 100% хочу быть архитектором новой системы, которая будет не опасна для всех соседей. Хочу быть частью истории как человек, который превратил Россию в современную, демократическую, свободную и безопасную страну.

— Вы понимаете, что это может занять много лет? Что ваше дело может продолжить делать следующее поколение? Что идеальный русский мир может произойти не в нашей жизни?

— Конечно. Процесс будет длиться долго. Но здесь главное — первый этап, начало этого пути — как это будет создано, какой будет новая Конституция, какой будет новая конструкция новой власти, какие будут процедуры, политические партии, сдерживание и противовес, какой будет баланс власти.

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Очень важно, чтобы это создавали не те люди, которые заинтересованы в своей личной власти, которые снова будут писать Конституцию под себя, как это произошло в 1993 году в РФ. Если это будут писать люди, желающие остаться нейтральными с точки зрения этой политической конструкции.

Потом, я несколько раз об этом публично говорил, пожалуй, я бы возглавил Верховный суд РФ, чтобы быть авторским надзором за той конструкцией, которая будет создана. И пусть политические партии, которые появятся на этом пространстве, свободно конкурируют, и пусть народ выбирает, что ему нравится, а что нет.

— Почему вы решили, что русский народ в большинстве своем хочет деколонизации, свободной России и всего того хорошего и прекрасного, что вы перечислили? У нас нет представления, что хочет русский народ. Может, вы им предлагаете то, чего они не хотят?

— Во-первых, я уверен, что знаю, что они хотят, потому что 10 лет был народным депутатом, который не вылезал из разных поселков, небольших городков.

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Полагаю, что очень хорошо знаю, чего хочет рядовой гражданин России. Конечно, он не думает о демократии, свободе, правах человека. Это не его вопрос. Его вопросы — это собственная безопасность, собственная жизнь; богатый ли он человек, или нет; какое у него образование, у его детей; какая медицина, инфраструктура. Это нормальное жизненное желание. И когда к нему приходит Путин и говорит Все твои проблемы — через Запад, НАТО, МВФ. Мы их победим и заживем потом", он (русский — ред.) не может оценить, правда ли это или нет. Он говорит: «Окей, Путин, давай делать».

Но сейчас они уже понимают, что от Путина ничего ожидать невозможно, что Путин уже несколько лет возглавляет правительство, но ничего такого не сделал. Потому как появится настоящая альтернатива, в которую рядовой гражданин поверит… Именно поэтому НРА очень важно. Если они будут уничтожать самых известных язычников России, то люди поймут, что это и есть альтернатива, потому что это сила. И тогда они последуют за нами, я на 100% уверен. Это нужно людям наглядно показать, что такая альтернатива существует.

— Вы спешно вспомнили Навального и не в хорошем свете. У вас нет ожиданий относительно Навального? Я, читая представителей некоторой российской оппозиции или граждан, вижу, что у многих из них есть до сих пор большие надежды на Навального.

— У многих, да. Есть либеральное отношение внутри российской либеральной оппозиции, что Навальный как самый мощный (это правда) сейчас оппозиционный политик проломит эту стену и потом «мы туда зайдем и будем править».

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Но я считаю, что это плохая [мысль], потому что Навальный действительно мощный человек, он ни с кем делиться властью не будет. О том, что у него империалистические взгляды считаю, что каждый человек в Украине знает.

Многие разные люди, как Гари Каспаров, Ходорковский не хотят приезжать в Украину и не пытались, даже сотрудничать с Украиной, потому что они считают, что это будет непопулярно внутри РФ. Они пытаются говорить разные красивые слова, но на расстоянии. Я считаю, что это и есть показатель, действительно ли они борются, или они ожидают, когда украинцы освободят Россию за них.

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— То есть они еще рассчитывают на какое-нибудь политическое будущее и думают, что это может навредить?

— Конечно. Они считают, что поражение Путина обязательно произойдет и что для этого не нужно ничего делать, потому что это делает украинская армия. И нужно просто подождать — создать для себя наиболее полезную позицию на будущее, чтобы было меньше противников и как можно больше сторонников.

Но я считаю, что нужно бороться, и это обязательно. Только тот, кто сражается, и получает власть. Только винтовка рождает власть.

— Вы возглавили политический центр борьбы россиян против Путина в Киеве. Чего вы ожидаете от украинцев власти или общества? Ожидаете ли вы поддержки и какой?

— Конечно, этому движению нужно оружие. Это главное. Конечно, нам также нужна определенная легитимизация — то, что могут делать на политическом уровне украинская власть. Если она будет нас признавать, нам, конечно, будет проще делать, общаться с другими — с россиянами и другими странами.

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Но все же главное — это оружие. Мы хотим сражаться, а не говорить. Считаю, что через борьбу и будет признание.

— Что значит «нам нужно оружие»? Кому? Вы его передадите партизанам в Россию?

— И партизанам в России нужно оружие, конечно. 100% оно необходимо. Также внутри страны много разных людей российского происхождения, которые хотят воевать в составе ВСУ и помогать украинской армии.

Многие разные вопросы — и с оборудованием, и с созданием подразделений, статусом. К примеру, бойцы этих российских подразделений даже не могут попасть в плен. У них сейчас есть граната, чтобы взорваться, но они не могут в плен. Если они будут пленниками, то будут объявлены террористами, их будут пытать и будут разные проблемы.

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— Этот вопрос гражданства стоит на повестке дня?

— Не обязательно. Считаю, что некоторые люди будут желать получить в конце концов гражданство. Многие люди, которые воевали на стороне Украины с самого начала, с 2014 года получили гражданство. А многим обещали, но они его еще не получили.

С точки зрения статуса: у нас есть [интернациональный] легион, и там эти вопросы решены, но они решены не для всех россиян. В легионе Свободы России этот вопрос тоже решается постепенно. Я считаю, что мы на верном пути.

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