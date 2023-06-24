Приведет к усилению эскалации. Вагнеровцы готовятся захватить склады с ядерным оружием в Воронежской области — партизаны 24 июня, 17:06 Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Stringer)

Передовые отряды ЧВК Вагнер вышли к окрестностям Борисоглебска Воронежской области, где размещается склад с ядерным оружием. Наемники хотят захватить склады с оружием.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш, ссылаясь на агента из состава вагнеровцев.

Отмечается, что склад известен также как «375 объект «С», 12 управление МО РФ.

Видео дня

«Вероятно, защитить склад Вооруженные силы РФ собственными силами не смогут. Ведь там очень мало сил и средств. Необходимо значительное количество танков, артиллерии и моторизованной профессиональной пехоты. Нужна как минимум бригада. А поскольку сейчас нет свободных войск, единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что бои за воронежский ядерный склад, вероятно, приведут к усилению эскалации боевых действий между ЧВК и армией Минобороны РФ.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступа к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».

Российский диктатор в обращении 24 июня заявил, что военные получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

Украинская разведка сообщила, что на фоне действий ЧВК Вагнера в Москве готовятся к осаде, туда стягивают военную технику, столица страны-агрессора практически изолирована силовиками.