Москва готовится к осаде — ГУР

24 июня, 15:26
Поделиться:
В Москве готовятся к осаде (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

В Москве готовятся к осаде (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

В Москве готовятся к осаде после начала движения ЧВК Вагнер в сторону российской столицы. В Московской и прилегающих областях введен режим контртеррористической операции, в Москве много силовиков.

Об этом сообщает украинская разведка.

Отмечается, что в связи с объявлением режима контртеррористической операции (КТО) в ряде регионов России, российские силовики получили разрешение на:

Видео дня

  • Прослушивание любых разговоров и проверку переписок
  • Проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований
  • Силовой доступ в частные и служебные помещения
  • Использование автомобильного транспорта граждан и организаций
  • Отключение всех видов связи
  • «Удаление физических лиц с участков местности и объектов»
Читайте также:
Петр Бурковский
Петр Бурковский
Кремль «за три дня». Путин промахнулся, Вашингтон проспал, Ходорковский соскочил

Как сообщают в ГУР, сейчас Москва практически изолирована силами полиции и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выездах из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри.

Также остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта, грузовые и почтовые перевозки.

В городе проводится массовый осмотр автотранспорта с акцентом на большие закрытые фургоны.

Читайте также:

В сторону Москвы движется колонна военной техники (Фото:Скриншот из видео Медиазона / Telegram) В Липецкой области заметили колонну военной техники в сторону Москвы — СМИ

В России также практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта по федеральной автомобильной трассе М4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск). Все полосы освобождены для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блокпосты.

По данным ГУР, в Москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах.

Накануне, 23 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ на фоне своего длительного конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По состоянию на 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву». Военные колонны вагнеровцев зафиксированы в направлении российской столицы.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Москва Режим Путина ГУР Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X