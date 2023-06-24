Москва готовится к осаде — ГУР 24 июня, 15:26 В Москве готовятся к осаде (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

В Москве готовятся к осаде после начала движения ЧВК Вагнер в сторону российской столицы. В Московской и прилегающих областях введен режим контртеррористической операции, в Москве много силовиков.

Об этом сообщает украинская разведка.

Отмечается, что в связи с объявлением режима контртеррористической операции (КТО) в ряде регионов России, российские силовики получили разрешение на:

Видео дня

Прослушивание любых разговоров и проверку переписок

Проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований

Силовой доступ в частные и служебные помещения

Использование автомобильного транспорта граждан и организаций

Отключение всех видов связи

«Удаление физических лиц с участков местности и объектов»

Как сообщают в ГУР, сейчас Москва практически изолирована силами полиции и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выездах из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри.

Также остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта, грузовые и почтовые перевозки.

В городе проводится массовый осмотр автотранспорта с акцентом на большие закрытые фургоны.

В России также практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта по федеральной автомобильной трассе М4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск). Все полосы освобождены для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блокпосты.

По данным ГУР, в Москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах.

Накануне, 23 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ на фоне своего длительного конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По состоянию на 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву». Военные колонны вагнеровцев зафиксированы в направлении российской столицы.