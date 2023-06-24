Путин приказал армии нейтрализовать «тех, кто организовал мятеж»

24 июня, 11:28
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Путин приказал нейтрализовать организаторов мятежа Вагнера (архивное фото) (Фото:Sputnik / Mikhail Kuravlev / Kremlin via REUTERS)

Путин приказал нейтрализовать организаторов мятежа Вагнера (архивное фото) (Фото:Sputnik / Mikhail Kuravlev / Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

Об этом он сказал в своем обращении, опубликованном в связи с фактически вооруженным выступлением главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина против Минобороны РФ.

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Путин назвал ситуацию с вооруженным мятежом «ударом в спину стране и народу» и «предательством». Он заявил, что «власть не даст повториться расколу в России».

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«Все, кто готовил вооружённый мятеж, понесут неминуемое наказание… Действия против мятежников будут жёсткими … Вооруженные силы России получили приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж», — заявил он, ни разу не упомянув фамилию Пригожина.

При этом Путин признал, что в Ростове-на-Дону практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления, поэтому ситуация «остается сложной».

Накануне, 23 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ.

По состоянию на 24 июня его боевики взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Он требует доступ к высшему военному руководству РФ, или угрожает «пойти на Москву».

Пригожин обвиняет Минобороны РФ в умышленном ударе по лагерю наемников в Ростове-на-Дону.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

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