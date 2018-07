Четыре километра к свободе. Как спасают детей из пещеры в Таиланде

В воскресенье, 8 июля, началась спасательная операция в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда, где с 23 июня оставались отрезанными от мира 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер.

В результате первой части операции четверых детей удалось эвакуировать из затопленной пещеры. Их доставили в госпиталь, где медики оценили состояние здоровья спасенных как хорошее.

"После 16 дней [проведенных подростками в пещере] сегодня наступил день, которого мы так ждали – мы снова увидели Диких кабанов [название детской футбольной команды] вживую", - заявил после спасения первой группы юношей Наронгсак Осоттанакорн, руководитель операции.

Остальных участников команды спасатели надеются доставить на поверхность в несколько этапов в течение ближайших дней.

По состоянию на 12:00 (киевское время) понедельника, 9 июля, дайверы уже отправились за второй партией детей.

НВ собрало все подробности о том, как проходит уникальная операция.

Главные технические сложности спасения подростковой футбольной команды стали очевидны еще 2 июля, когда детей и их тренера впервые обнаружили в незатопленном участке пещеры Кхао Луанг в четырех километрах от выхода.

Весь этот путь требует наивысшего уровня подготовки даже от опытных дайверов – прежде всего из-за обилия узких мест, где приходится протискиваться ныряльщикам, существенного перепада высот в отдельных участках пещеры, скользкой поверхности ее незатопленных частей, сильного течения и абсолютной темноты внутри.

Смотрите также

Риск стал еще более очевиден после того, как 6 июня в ходе подготовки спасательной операции погиб один из военных дайверов Таиланда – он доставлял кислородные баллоны детям и задохнулся на обратном пути.

Видеосъемки наиболее труднодоступных участков пещеры:

Однако 8 июля губернатор района Чианграй и руководитель спасательной операции Наронсак Осоттанакорн заявил, что у спасателей появилось идеальное "окно" в несколько дней для того, чтобы попытаться доставить на поверхность мальчиков, находящихся на глубине 600 метров под землей. Такому решению способствовало улучшение погоды, понижение уровня воды в пещере и удовлетворительное состояние здоровья юношей.

Было решено спасать их в водолазных масках, полностью закрывающих лицо – они упрощают процесс дыхания под водой для неподготовленного дайвера. При этом кислородные баллоны несли на себе ныряльщики, сопровождавшие юношей. Облегчить продвижение по узким темным коридорам затопленной пещеры должна была веревка, протянутая ранее водолазами по всему маршруту.

Температура воды в затопленной пещере составляет около 22-26 градусов. Одно из самых узких мест, которое приходится преодолевать детям и дайверам – всего лишь 40 см в ширину. Кроме того, на их пути немало резких спусков и подъемов.

3 hours of underwater swimming from ledge to entrance!!! #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/Qc6Kgg9ytC